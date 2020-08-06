Сбербанк и Росреестр Волгоградской области сокращают сроки регистрации сделок с недвижимостью

Экономика 06.08.2020 19:57 Новости компаний
0
06.08.2020 19:57 Новости компаний
Сбербанк и Росреестр реализуют совместный проект, позволяющий сократить сроки регистрации сделки купли-продажи недвижимости без посещения МФЦ до одного дня.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, такой возможностью можно воспользоваться при условии оформления ипотечной сделки в Сбербанке через сервис ДомКлик на покупку квартиры, жилого дома или земельного участка. С помощью сервиса клиенты могут также оформить ипотеку и выбрать объект недвижимости и зарегистрировать права собственности практически полностью онлайн.
Непосредственно в офис ипотечного кредитования Сбербанка клиенту нужно приехать всего один раз, чтобы подписать в рамках электронной регистрации необходимый пакет документов, после чего банк направит их в Росреестр по защищенному каналу связи.
При положительном решении сведения о проведенной государственной регистрации права в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и зарегистрированный договор купли-продажи все участники сделки получат на адрес личной электронной почты, указанный при подаче документов.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Совместно с Росреестром мы реализовали проект, который позволит волгоградцам сохранить ценный временной ресурс при регистрации недвижимости. Первые клиенты уже оценили преимущества такого способа регистрации сделок. Мы надеемся, что еще больше жителей региона воспользуются новой возможностью и оценят ее по-достоинству».
Наталья Сапега, руководитель Управления Росреестра по Волгоградской области: «Росреестр на территории Волгоградской области инициировал совместно со Сбербанком реализацию проекта, позволяющего сократить сроки электронной регистрации прав на основании сделок купли-продажи объектов недвижимости с использованием кредитных средств. Реализация этого проекта позволила минимизировать время нахождения заявителей в офисах приема документов и повысила доступность получения государственных услуг Росреестра».
Сервис доступен для покупки готового жилья. Ранее регистрация права собственности занимала до 7 рабочих дней.
Реклама
Клиенты банка «Открытие» стали чаще оформлять налоговые вычеты онлайн06.08.2020 18:30
Экономика 06.08.2020 18:30
Новая продукция ВгАЗа получила сертификат Российского морского регистра судоходства06.08.2020 14:09
Экономика 06.08.2020 14:09
Волгоградские предприятия заработали во время пандемии десятки миллиардов рублей05.08.2020 17:56
Экономика 05.08.2020 17:56
Банк «Открытие» приглашает региональные ИТ-компании принять участие в «Московском акселераторе» стартапов05.08.2020 17:46
Экономика 05.08.2020 17:46
ВТБ нарастил продажи ипотеки на треть05.08.2020 14:57
Экономика 05.08.2020 14:57
Банк «Открытие» снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой05.08.2020 14:23
Экономика 05.08.2020 14:23
Пенсионеры Волгоградской области выбирают карты Сбербанка04.08.2020 20:47
Экономика 04.08.2020 20:47
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей04.08.2020 16:44
Экономика 04.08.2020 16:44
«Открытие» представило первую на российском рынке банковскую виртуальную клавиатуру для смартфонов04.08.2020 14:58
Экономика 04.08.2020 14:58
Банк «Открытие» получил международную награду Visa за бизнес-карты03.08.2020 19:22
Экономика 03.08.2020 19:22
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых03.08.2020 18:49
Экономика 03.08.2020 18:49
ВТБ: Более 85 млн кредитов взяли волгоградцы на покупку загородных домов03.08.2020 14:47
Экономика 03.08.2020 14:47
Индекс деловой активности RSBI продолжает уверенно расти после снятия ограничений01.08.2020 11:12
Экономика 01.08.2020 11:12
Волгоградское отделение Сбербанка поздравляет сотрудников службы инкассации с профессиональным праздником01.08.2020 09:40
Экономика 01.08.2020 09:40
ВТБ предупреждает о мошенничестве по банковским гарантиям31.07.2020 11:48
Экономика 31.07.2020 11:48
Реклама