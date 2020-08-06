Экономика

Сбербанк и Росреестр Волгоградской области сокращают сроки регистрации сделок с недвижимостью

Экономика 06.08.2020 19:57 Новости компаний
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06.08.2020 19:57 Новости компаний


Сбербанк и Росреестр реализуют совместный проект, позволяющий сократить сроки регистрации сделки купли-продажи недвижимости без посещения МФЦ до одного дня.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, такой возможностью можно воспользоваться при условии оформления ипотечной сделки в Сбербанке через сервис ДомКлик на покупку квартиры, жилого дома или земельного участка. С помощью сервиса клиенты могут также оформить ипотеку и выбрать объект недвижимости и зарегистрировать права собственности практически полностью онлайн. 
Непосредственно в офис ипотечного кредитования Сбербанка клиенту нужно приехать всего один раз, чтобы подписать в рамках электронной регистрации необходимый пакет документов, после чего банк направит их в Росреестр по защищенному каналу связи. 
При положительном решении сведения о проведенной государственной регистрации права в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и зарегистрированный договор купли-продажи все участники сделки получат на адрес личной электронной почты, указанный при подаче документов. 
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка«Совместно с Росреестром мы реализовали проект, который позволит волгоградцам сохранить ценный временной ресурс при регистрации недвижимости. Первые клиенты уже оценили преимущества такого способа регистрации сделок. Мы надеемся, что еще больше жителей региона воспользуются новой возможностью и оценят ее по-достоинству».
Наталья Сапега, руководитель Управления Росреестра по Волгоградской области«Росреестр на территории Волгоградской области инициировал совместно со Сбербанком реализацию проекта, позволяющего сократить сроки электронной регистрации прав на основании сделок купли-продажи объектов недвижимости с использованием кредитных средств. Реализация этого проекта позволила минимизировать время нахождения заявителей в офисах приема документов и повысила доступность получения государственных услуг Росреестра».
Сервис доступен для покупки готового жилья. Ранее регистрация права собственности занимала до 7 рабочих дней.

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