Новая продукция ВгАЗа получила сертификат Российского морского регистра судоходства

Экономика 06.08.2020 14:09 Новости компаний
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06.08.2020 14:09 Новости компаний
На Волгоградском алюминиевом заводе (ВгАЗе) успешна пройдена сертификация нового вида продукции из алюминия – протекторов для защиты от коррозии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, сертификат выдан Российским морским регистром судоходства.
Этот вид протекторов предназначен для защиты от коррозии корпусов судов, танков для хранения и транспортировки жидких продуктов, мостов и других стальных конструкций.
Сертификация проходила в два этапа: проверка документов и выездная проверка. При проведении выездной проверки производства и системы контроля качества продукции не было выявлено ни одного нарушения требований нормативной документации. Также экспертом был отмечен высокий уровень культуры производства на ВгАЗе.
Полученный сертификат типового одобрения позволяет осуществлять поставки продукции судостроительным и судоремонтным предприятиям, а также предприятиям нефтегазовой отрасли.
Напомним, производство протекторов из алюминиевого сплава на ВгАЗе было освоено в 2020 году, что дает возможность предприятию осуществлять полный цикл от производства алюминия-сырца до выпуска конечной продукции.
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