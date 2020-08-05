Общество

В Волжском оставшихся без горячей воды жильцов шокировали продажей котельной

Общество 05.08.2020 17:09
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05.08.2020 17:09




В Волжском жильцы новостройки на площади Труда,2 пребывают в оцепенении – пристроенную к дому котельную продали на торгах за долги застройщика. С 19 июня в 15-этажке нет горячей воды, перспективы своевременного начала отопительного сезона под большим вопросом. Люди опасаются, что здание котельной могут превратить в пивной магазин. 
Как рассказала ИА «Высота 102» председатель совета многоквартирного дома Татьяна Захарова, странные события стали происходить сразу после сдачи дома на 172 квартиры в эксплуатацию в декабре 2017 года. Компания-застройщик «Стройдом» не передала котельную, пристроенную к многоэтажке в общую собственность владельцев квартир. Людей тогда успокоили тем, что коммунальный объект станет собственностью граждан после достройки высотки по-соседству, которую будет питать та же котельная.

Впоследствии у застройщика накопились долги, в том числе перед дольщиками за срыв сдачи дома в установленный срок. «На котельную и другое имущество застройщика приставы наложили арест. Тем не менее, горячую воду, тепло нам хоть и со сбоями, но поставляли. Котельная находилась в аренде у другой коммерческой организации», - рассказывает Татьяна Захарова.
Этим летом жильцов ошарашили очередной порцией плохих новостей: сначала отключили горячую воду, что происходит в этом доме каждое лето, а потом поставили перед фактом о продаже котельной. Причем, новый собственник завладел только самим зданием. Кому принадлежит оборудование, прежде всего – котлы, жильцы не имеют понятия. «Застройщик не выходит с нами на связь. Добиться какой-то информации от него мы не можем. Телефоны фирмы не отвечают», - констатирует председатель совета дома.

В прошлом году администрация Волжского рекомендовала жителям дома №2 на площади Труда инициировать подключение дома к централизованной системе тепло- и водоснабжения. В апреле 2019 года на общем собрании обитатели многоэтажки проголосовали против этой инициативы. «У людей на тот момент теплилась надежда, что работу котельной удастся наладить и передать ее впоследствии в коллективную собственность. Ведь покупали-то люди жилье в доме с собственной котельной, что является преимуществом дома», - говорит Татьяна.
Однако спустя несколько месяцев энтузиазм жильцов иссяк  –  в зиму они едва не остались без тепла. Батареи в квартирах стали горячими в конце октября только после вынесенного решения суда. Добровольно арендатор котельной запускать тепло отказывался. 

Пережив очередной стресс,  жители проголосовали за выбор нового поставщика ресурса – ООО «Волжские тепловые сети», как и советовали власти. Однако поступившее ранее от чиновников  предложение оказалось уже неактуальным. «Согласно информации ООО «Волжские тепловые сети», в связи с высоким сроком окупаемости подключения указанного МКД к централизованной системе теплоснабжения,  проект со сроком окупаемости выше 5 лет не может быть включен в инвестиционные программы группы «Лукойл», - указал жильцам в официальном письме председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города Вадим Хоменко. То есть, выходит, что тепло в многоэтажку не поступит ни из придомовой котельной, по причине ее продажи, ни от «Волжских тепловых сетей» из-за дороговизны мероприятия.
Муниципалитет пошел другим путем – обратился с иском в арбитражный суд Волгоградской области о признании торгов по продаже котельной недействительными. Ответчиками по делу выступили межрайонный отдел по особым  исполнительным производствам регионального УФССП, а также индивидуальный предприниматель Любовь Бойко – новая собственница объекта.

По ходатайству заявителя суд запретил областному управлению Росреестра регистрировать котельную на победителя торгов. Следующее заседание в арбитраже назначено на 3 сентября. Сколько продлится тяжба с учетом вероятной череды обжалований судебного решения – можно только гадать. Между тем, новый отопительный сезон не за горами. 
Проблему с горячей водой многие жильцы многоэтажки решили за счет покупки дорогостоящих электрических водонагревателей. С теплоснабжением проблема гораздо серьезнее. Прогреть 15-этажный дом в морозы подручными средствами люди явно не смогут. Граждане пачками рассылают жалобы в прокуратуру Волжского, мэрию, администрацию Волгоградской области с мольбой не оставить их в беде. 


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