В Волгоградской области три автомобиля улетели в кювет

Происшествия 05.08.2020 11:01
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05.08.2020 11:01
ДТП с опрокидыванием автомобилей в кювет произошли накануне в Волгоградской области в разных районах региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в Чернышковском районе «Тойота Хайлендер» под управлением 43-летнего жителя Мордовии, вылетела с дороги после того, как в нее врезался «ВАЗ-21070» под управлением 71-летнего мужчины. Он и 43-летний пассажир попали в больницу.
В Городищенском районе получили травмы три человека – водитель машины «ТАГАЗ С-100» и два пассажира после того, как автомобиль съехал в кювет. В Новониколаевском районе 64-летний житель Воронежской области, управляя автомашиной «ЛАДА-111730», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате машина опрокинулась, а водителя госпитализировали.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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