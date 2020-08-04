Экономика

ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей

Экономика 04.08.2020 16:44 Новости компаний
0
04.08.2020 16:44 Новости компаний


ВТБ запустил мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite для дистанционного обслуживания предпринимателей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, мобильный банк отличают новый дизайн, улучшенная навигация и расширенный функционал для финансового управления бизнесом.
ВТБ Бизнес Lite разработано для мобильных устройств на iOS и Android. В приложении упрощено выполнение повседневных операций и реализованы самые востребованные сервисы и продукты. На главной странице отображаются остатки по счетам и удобная лента операций, также пользователям доступно оформление заявок на депозиты, работа с кредитами и другие функции.
В мобильном банке появились новые операции. Среди них выставление счета на оплату, а также платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами. При этом лимиты по разовым платежам для удобства клиентов увеличены в приложении до 300 тыс. рублей. В случае работы с несколькими юридическими лицами пользователь может легко менять компании внутри приложения. Кроме этого, в мобильном банке теперь можно получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.
Дизайн приложения выполнен в лаконичном стиле и позволяет легко ориентироваться в разделах, быстро совершая все необходимые операции.
«Мы разработали новый мобильный банк, ориентируясь на пользовательский опыт и потребности клиентов, чтобы управление бизнесом стало для них проще и удобнее. ВТБ Бизнес Lite является одним из элементов экосистемы банка для среднего и малого бизнеса. Для перехода с текущего мобильного банка ВТБ Бизнес Онлайн на новый никаких дополнительных действий не требуется – можно скачать и пользоваться», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.
Приложение ВТБ Бизнес Lite доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экономика
04.08.2020 20:47
Экономика 04.08.2020 20:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2020 14:58
Экономика 04.08.2020 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 19:22
Экономика 03.08.2020 19:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 18:49
Экономика 03.08.2020 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 14:47
Экономика 03.08.2020 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2020 11:12
Экономика 01.08.2020 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2020 09:40
Экономика 01.08.2020 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.07.2020 11:48
Экономика 31.07.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 20:29
Экономика 30.07.2020 20:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 19:24
Экономика 30.07.2020 19:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.07.2020 15:12
Экономика 30.07.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 14:22
Экономика 30.07.2020 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 11:58
Экономика 30.07.2020 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2020 19:32
Экономика 29.07.2020 19:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2020 17:20
Экономика 29.07.2020 17:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:47
Пенсионеры Волгоградской области выбирают карты СбербанкаСмотреть фотографии
20:16
Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегиюСмотреть фотографии
17:48
Экс-начальнику отдела СУ СКР по Волгоградской области ужесточили наказаниеСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митингаСмотреть фотографии
17:08
Приедут, поедят: Волгоградскую область за миллион рублей покажут на федеральном каналеСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде стоматология выплатит пациентке 100 тысяч рублей за онемевшее лицоСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области маленькая девочка помогла раскрыть убийство своей мамыСмотреть фотографии
16:13
Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавирусаСмотреть фотографии
15:47
Эксперт: видеоконтент обеспечил резкий рост интернет-трафикаСмотреть фотографии
15:20
В Волгограде ставший памятником танк Т-34 №18 готовят к реставрацииСмотреть фотографии
15:10
Волгоградская область покупает маски по смешным ценамСмотреть фотографии
14:58
«Открытие» представило первую на российском рынке банковскую виртуальную клавиатуру для смартфоновСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области потевших в масках и перчатках членов УИКов премируютСмотреть фотографии
12:51
Продажа билетов на матч волгоградского "Ротора" и "Зенита" стартовала с проблемамиСмотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом тюремщик погорел на собачьем делеСмотреть фотографии
11:40
Волгоградская область остается в цепких лапах коронавирусаСмотреть фотографии
11:33
Новый прокурор прибыл в Волгоградскую область (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Двое волгоградцев столкнулись с обманом при покупке билетов на поездСмотреть фотографии
09:40
Пьяный школьник на мотоцикле врезался в столб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:44
«Александр Суворов» прервал круиз до Волгограда из-за коронавирусаСмотреть фотографии
19:22
Банк «Открытие» получил международную награду Visa за бизнес-картыСмотреть фотографии
19:22
В Волжском бывший заключенный снова сядет за взятку начальнику колонииСмотреть фотографии
18:49
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовыхСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде потушили пожар на нефтебазе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Рассадка в шахматном порядке и билеты от 200 рублей: в волгоградском «Роторе» определились с ценами и болельщикамиСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде в спешащую скорую влетела легковушка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»Смотреть фотографии
15:38
В Волгоградской области за кражу пестицидов осудили двоих рецидивистовСмотреть фотографии
14:55
Медики оценили шансы волгоградцев с ковидной пневмонией на нормальную жизньСмотреть фотографии
14:50
Их везут из дома: молодые волгоградцы с COVID-19 стали попадать в реанимациюСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 