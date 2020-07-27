Восемь трупов: в утонувшей машине под Волгоградом нашли тела детей и взрослых









Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла сегодня рано утром около села Верхнепогромное в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в салоне затонувшего Renault Logan после того, как была срезана крыша автомобиля, нашли тела еще троих человек. Таким образом число жертв ДТП – восемь человек. Это шесть женщин и двое мужчин разного возраста. Ранее сообщалось о пяти погибших. По некоторым данным, среди жертв ДТП могли быть дети. Их личности устанавливаются. В машине находились цыгане, таджики и русские, которые, как утверждают местные жители, ехали на работу. Управлял автомобилем 28-летний мужчина, гражданин Таджикистана. Известно, что машина зарегистрирована на жителя Урюпинского района и имеет сомнительную историю.





По указанию руководства регуправления МВД на месте находится врио начальника областного УГИБДД полковник полиции Александр Степанов, работают специалисты – автотехники ЭКЦ, следователи ГСУ. Приезжала и первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова. Чуть позже прибыли специалисты СУ СКР по региону.

Подъехали родственники погибших, у одного из них в машине находились дочь и жена. Цыгане оплакивают своих близких.









Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на территории СНТ «Степное-2» автомобиль Renault Logan вылетел с дороги, скатился в кювет и нырнул в оросительный канал. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.



