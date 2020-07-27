Расследования

«Бумер» довел жителя Волжского до колонии

Расследования 27.07.2020 10:41
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27.07.2020 10:41


3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима проведет волжанин Ахмед Мусхаджиев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Екатерину Вальковскую, установлено, что в октябре 2016  года Ахмед Мусхаджиев договорился со своей знакомой о приобретении у неё автомобиля «БМВ-528i» за 1 000 000 рублей в рассрочку. После подписания договора купли-продажи подсудимый перечислил продавцу в качестве задатка 50 000 рублей, а оставшиеся 950 000 рублей  обязался выплатить  до  декабря 2016 года. В ноябре 2016 года Мусхаджиев продал автомобиль третьим лицам, а свои обязательства по возврату денежных средств приятельнице он так и не исполнил. Для  создания видимости своей добросовестности по исполнению принятых на себя обязательств он вернул лишь незначительную часть от общей стоимости автомобиля в размере 28 500 рублей. В результате преступных действий Мусхаджиева  потерпевшей был причинен материальный ущерб в сумме 851 500 рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
 

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