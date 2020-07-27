«Бумер» довел жителя Волжского до колонии





3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима проведет волжанин Ахмед Мусхаджиев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Екатерину Вальковскую, установлено, что в октябре 2016 года Ахмед Мусхаджиев договорился со своей знакомой о приобретении у неё автомобиля «БМВ-528i» за 1 000 000 рублей в рассрочку. После подписания договора купли-продажи подсудимый перечислил продавцу в качестве задатка 50 000 рублей, а оставшиеся 950 000 рублей обязался выплатить до декабря 2016 года. В ноябре 2016 года Мусхаджиев продал автомобиль третьим лицам, а свои обязательства по возврату денежных средств приятельнице он так и не исполнил. Для создания видимости своей добросовестности по исполнению принятых на себя обязательств он вернул лишь незначительную часть от общей стоимости автомобиля в размере 28 500 рублей. В результате преступных действий Мусхаджиева потерпевшей был причинен материальный ущерб в сумме 851 500 рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.



