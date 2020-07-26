В Волжском ночью в страшном ДТП разбились насмерть два человека (ВИДЕО)











Сегодня в Волжском в ДТП около трубного завода погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, столкнулись лоб в лоб «Лада Веста» и ВАЗ 211440. Еще один получил тяжелые травмы. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили обстоятельства трагедии. В 3-05 26-летний водитель, проживающий в поселке Паромный, управляя машиной ВАЗ 211440, следовал по Автодороге №6 в сторону ул. Заволжская и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "Лада Веста" под управлением 35-летнего мужчины. Водитель ВАЗа и его 27-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, погибли на месте. Водитель "Лады Веста" с тяжелыми травмами госпитализирован в городскую больницу №1 Волжского.







