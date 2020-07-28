В администрации Волгоградской области отреагировали на вырубку соснового бора

Экология 28.07.2020 08:58
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28.07.2020 08:58
В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области пояснили необходимость вырубки части соснового бора на территории СГБУ «Подтелковское лесничество» улучшением санитарного и лесопаталогического состояния насаждений. Как говорится в ответе облкомприроды на редакционный запрос ИА «Высота 102», «cанитарно-оздоровительные мероприятия на территории СГБУ ВО «Подтелковское лесничество» проводятся на основании государственного задания. Все назначенные в рубку насаждения пройдены лесопатологическими обследованиями, специалистами определялась степень повреждения и жизнеспособность деревьев, что отражено в актах лесопатологических обследований. Акты прошли контроль достоверности сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованности мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1158», - пояснили чиновники. В ведомстве отметили также, что «все хвойные насаждения на территории района созданы руками работников лесного хозяйства. Ежегодно СГБУ ВО «Подтелковское лесничество» проводит работы по воспроизводству лесов, в 2019-2020 годах лесные культуры - более 532 тыс. штук сеянцев высажены на площади 120 га».
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что на территории Подтелковского лесничества вырубают сосновый бор. Деревья чуть обгорели после прошлогоднего пожара, однако, по утверждению жителей Кумылженского района, они пострадали незначительно. О том, что сосны были живыми, говорят срезы стволов – они абсолютно здоровые, а толщина подгоревшей «кожицы» составляет лишь несколько миллиметров. Кроме того, кроны уже срубленных сосен оставались зелеными. Тем не менее, довольно большой участок соснового бора было решено пустить под пилу. По словам местных жителей, срубленный лес перевозили на местную лесопилку, где могли в дальнейшем реализовать для строительных целей.
По последним данным, вырубка соснового бора продолжается и сейчас. Кроме того, местные жители рассказали о том, что высаженные этой весной сеянцы сосны засохли.
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого».
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