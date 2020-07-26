Происшествия

В Волгоградской области перевернулась машина с 4-летним ребенком

Происшествия 26.07.2020 09:29
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26.07.2020 09:29


Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла около полудня накануне в Иловлинском районе.  73-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21083», двигаясь по грунтовой дороге в 5 км от х.Медведев в сторону с.Широкое,  не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся на крышу. Ребенок-пассажир был доставлен в больницу с травмами.

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