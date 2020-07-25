



В Волжском спустя месяц после совершения преступления нашли разбойника, который пытался ограбить офис микрозаймов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, нападение произошло 25 июня.

На пульт частного охранного предприятия в тот день поступил сигнал «тревоги» из павильона микрофинансовой организации. Прибывшие охранники выяснили, что неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая кредитному специалисту предметом похожим на нож, пытался похитить денежные средства. Однако наличных денег в кассе пункта микрозаймов не оказалось, после чего мужчина скрылся.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области установили личность и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 32-летний волжанин. Вину в содеянном задержанный признал. По факту покушения на разбой с применением оружия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан.



