Губернатор Андрей Бочаров посетил новое производство на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»





Сегодня губернатор Волгоградскй области Андрей Бочаров посетил новое производство на промплощадке «КАУСТИКа». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

Производство соли высокой степени очистки «Экстра» широкого спектра применения на промышленной площадке АО «КАУСТИК» запущено в июне 2020 года в рамках реализации концепции создания современного химического технопарка.

Общая стоимость инвестиционного проекта, реализованного на промплощадке АО «КАУСТИК», составляет около 800 миллионов рублей. В ООО «АКСОН», которое начало выпускать новую продукцию из рассола поваренной соли (водного раствора хлоридно-натриевой соли), всего будет создано 70 новых рабочих мест. Проектная мощность нового производства – 80 тысяч тонн готовой продукции в год.





Наличие источника сырья (рассол природной поваренной соли добывается из недр Светлоярского месторождения, расположенного в непосредственной близости от промышленной площадки), развитая производственная инфраструктура по его добыче и переработке, а также актуальность спроса на выпарную соль, в первую очередь, обусловили создание перспективного предприятия. В последние годы наблюдается неуклонный рост потребления поваренной соли в отечественном коммунальном хозяйстве и энергетике при одновременном ограничении ее импорта в Россию.

Номенклатура производства включает соль марки «Экстра» в кристаллической и таблетированной форме. Кристаллическая соль - универсальный продукт, который может применяться в пищевой индустрии, а также при производстве бумаги, бытовой химии и средств гигиены. Таблетированная соль - универсальное и удобное средство для использования в сферах водоподготовки в качестве реагента для умягчения воды, в коммунальном хозяйстве, энергетике и пищевой промышленности. Применение соли в виде «таблетки» в качестве реагента позволит снизить издержки ее использования на 30% благодаря «эффекту таяния», сократить стадии дополнительного перемешивания и предотвратить образование нерастворимого осадка. С начала нынешнего лета в ООО «АКСОН» функционирует линия по выпуску соли в кристаллической форме, производство таблетированной формы здесь планируют начать в ближайшее время.

При реализации проекта особое внимание уделяется качеству, экологической безопасности получаемого продукта и экологическим аспектам производственных процессов. Проектная и необходимая разрешительная документация разработаны и утверждены в полном соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации. Получены все необходимые сертификаты соответствия продукции требованиям ГОСТ, а также технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического сообщества.

Проект получил положительное экспертное заключение ФБУ здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ФБУ «Ростест-Москва». Это означает, что продукция компании «АКСОН» соответствует действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, что полностью подтверждается данными независимых экспертиз федерального уровня.

В ООО «АКСОН» используется высокотехнологичное современное оборудование ведущих мировых компаний, специализирующихся на изготовлении механизмов для производств сыпучих материалов.

В ходе сегодняшнего визита на промышленную площадку волгоградского «КАУСТИКа» губернатор посетил АО «НикоМаг», в официальном открытии которого пять лет назад Андрей Бочаров принял личное участие.

АО «НикоМаг» выпускает современные высокочистые магнезиальные химические продукты - оксид и гидроксид магния. В прошлом году на этом предприятии создано производство поверхностно-модифицированного гидроксида магния мощностью 10 тысяч тонн в год стоимостью более 250 миллионов рублей.

Теперь «НикоМаг» выпускает специальные марки гидроксида магния для таких высокотехнологичных сфер, как производство композитных материалов, сепараторов литий-ионных батарей телефонов и планшетов, аккумуляторов для электро-автомобилей, специальной кабельной продукции для автомобилей. Новая установка позволяет модифицировать гидроксид магния не только традиционными органическими покрытиями, но и многокомпонентными аппретирующими системами, разработанными специалистами Центра технической поддержки АО «КАУСТИК», которые позволяют получить специальные характеристики готовых изделий в соответствии с требованиями конкретных клиентов. Данная продукция хорошо востребована на высокотехнологичных и быстроразвивающихся рынках Китая, Южной Кореи, США и стран ЕС. Добавим, что инвестиции в создание собственного Центра технической поддержки составили порядка 200 миллионов рублей.

Кроме этого, в 2020 году в одном из корпусов АО «НикоМаг» начнутся работы по вводу в эксплуатацию установки по производству оксида магния для трансформаторной стали мощностью 10 тысяч тонн в год. На новой линии можно будет производить различные марки оксида магния, содержащие ряд определенных добавок в зависимости от требований производителей стали из Европы, Азии и РФ. Реализация этого проекта позволит предприятиям группы «НИКОХИМ» занять существенную долю рынка оксида магния для трансформаторной стали.

«Сегодняшний «КАУСТИК» - это современная активно развивающаяся промышленная площадка, где ежегодно внедряются в производство самые современные технологии и оборудование, - отметил губернатор Андрей Бочаров. – Здесь трудится более 40% всех занятых в химической индустрии Волгоградской области. Каждый новый проект нацелен на выпуск высоко маржинальных продуктов с высокой добавочной стоимостью и хорошими рыночными перспективами. Так, соль «Экстра» волгоградского производства в будущем займет десятую долю отечественного рынка этого востребованного в разных сферах химического продукта. Новые производства на площадке южного промузла – это увеличение поступлений в бюджеты разных уровней, это новые рабочие места, это улучшение качества жизни волгоградцев».

Фото предоставлено пресс-службой АО "КАУСТИК"