Валерий Сюткин поздравил работников РУСАЛа с Днем Металлурга





В этом году впервые в истории прошло праздничное телешоу «Вечерний РУСАЛ». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, посмотреть его мог любой желающий на официальном канале компании на видеохостинге Ютуб.

Зрителей ждал искрометный юмор от ведущих Первого канала, живая музыка, веселые конкурсы, и приветы от коллег из всех уголков России и мира. Гвоздем эфира стал Валерий Сюткин, который исполнил свои знаменитые хиты и поздравил металлургов РУСАЛа с их профессиональным праздником.

Также телестудию посетила знаменитая олимпийская чемпионка Елена Вяльбе вместе со своей внучкой Ангелиной, которая сыграла юную Елену Вяльбе в фильме «Белый снег».



