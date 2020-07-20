Валерий Сюткин поздравил работников РУСАЛа с Днем Металлурга

Экономика 20.07.2020 16:56 Новости компаний
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20.07.2020 16:56 Новости компаний
В этом году впервые в истории прошло праздничное телешоу «Вечерний РУСАЛ». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, посмотреть его мог любой желающий на официальном канале компании на видеохостинге Ютуб.
Зрителей ждал искрометный юмор от ведущих Первого канала, живая музыка, веселые конкурсы, и приветы от коллег из всех уголков России и мира. Гвоздем эфира стал Валерий Сюткин, который исполнил свои знаменитые хиты и поздравил металлургов РУСАЛа с их профессиональным праздником.
Также телестудию посетила знаменитая олимпийская чемпионка Елена Вяльбе вместе со своей внучкой Ангелиной, которая сыграла юную Елену Вяльбе в фильме «Белый снег».
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