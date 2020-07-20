В Волгоградской области суд вынес приговор по делу о взятке мангалом





Директор муниципального учреждения по благоустройству городского поселения Среднеахтубинского района осужден за получение взятки в виде имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области, директор согласился помочь своему знакомому, который должен был отработать в его учреждении 240 часов обязательных работ в качестве уборщика территории, и разрешил ему не приходить на работу. Однако в течение двух месяцев он вносил ложные сведения о количестве якобы отработанных товарищем часов и направлял их в уголовно-исправительную инспекцию. За что получил от приятеля мангал на декоративной подставке. Директор учреждения был признан виновным в совершении служебного подлога и получении через посредника взятки в виде имущества за незаконные действия. Он заплатит штраф в размере пятикратной суммы взятки – 94 тысячи рублей. Также ему назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно. Его приятель заплатит такой же штраф. Он также получил четыре года условно.



