Борьба с коррупцией

В Волгоградской области суд вынес приговор по делу о взятке мангалом

Борьба с коррупцией 20.07.2020 15:55
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20.07.2020 15:55


Директор муниципального учреждения по благоустройству городского поселения Среднеахтубинского района осужден за получение взятки в виде имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области, директор согласился помочь своему знакомому, который должен был отработать в его учреждении 240 часов обязательных работ в качестве уборщика территории, и разрешил ему не приходить на работу. Однако в течение двух месяцев он вносил ложные сведения о количестве якобы отработанных товарищем часов и направлял их в уголовно-исправительную инспекцию. За что получил от приятеля мангал на декоративной подставке. Директор учреждения был признан виновным в совершении служебного подлога и получении через посредника взятки в виде имущества за незаконные действия. Он заплатит штраф в размере пятикратной суммы взятки – 94 тысячи рублей. Также ему назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно. Его приятель заплатит такой же штраф. Он также получил четыре года условно. 

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