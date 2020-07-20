В Волгоградской области суд вынес приговор по делу о взятке мангалом

Борьба с коррупцией 20.07.2020 15:55
0
20.07.2020 15:55
Директор муниципального учреждения по благоустройству городского поселения Среднеахтубинского района осужден за получение взятки в виде имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области, директор согласился помочь своему знакомому, который должен был отработать в его учреждении 240 часов обязательных работ в качестве уборщика территории, и разрешил ему не приходить на работу. Однако в течение двух месяцев он вносил ложные сведения о количестве якобы отработанных товарищем часов и направлял их в уголовно-исправительную инспекцию. За что получил от приятеля мангал на декоративной подставке. Директор учреждения был признан виновным в совершении служебного подлога и получении через посредника взятки в виде имущества за незаконные действия. Он заплатит штраф в размере пятикратной суммы взятки – 94 тысячи рублей. Также ему назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно. Его приятель заплатит такой же штраф. Он также получил четыре года условно.
Реклама
В Волгограде суд рассмотрит дело о получении взятки за покровительство бизнесу в сфере пассажирских перевозок20.07.2020 16:37
Борьба с коррупцией 20.07.2020 16:37
Для «Волгоград Арены» покупают электромобиль18.07.2020 15:43
Борьба с коррупцией 18.07.2020 15:43
В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскому14.07.2020 16:13
Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
Фигурирующая в уголовном деле компания продолжает получать контракты на благоустройство в Волгограде10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
В Волгоградской области чиновник-единоросс незаконно пристроился на теплое местечко10.07.2020 14:12
Борьба с коррупцией 10.07.2020 14:12
Комитеты администрации Волгоградской области попали в измененный план проверок Счетной палаты России07.07.2020 21:08
Борьба с коррупцией 07.07.2020 21:08
В Волгограде раскрыли схему хищения бюджетных средств на благоустройстве парка30.06.2020 17:08
Борьба с коррупцией 30.06.2020 17:08
Бывший замглавы города в Волгоградской области идет под суд за взятку30.06.2020 14:54
Борьба с коррупцией 30.06.2020 14:54
В Волгоградской области у депутатов диагностировали "амнезию" при заполнении деклараций о доходах29.06.2020 16:20
Борьба с коррупцией 29.06.2020 16:20
В СУ СКР по Волгоградской области за месяц расследовали дело о взятке подполковнику29.06.2020 10:03
Борьба с коррупцией 29.06.2020 10:03
Иномарку с креплениями для детских кресел покупает Волгоградский университет23.06.2020 17:25
Борьба с коррупцией 23.06.2020 17:25
Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководства10.06.2020 15:17
Борьба с коррупцией 10.06.2020 15:17
Обнародованы зарплаты директоров волгоградских колледжей и техникумов07.06.2020 20:43
Борьба с коррупцией 07.06.2020 20:43
В Волгоградской области директора учреждения осудят за получение взятки в виде мангала04.06.2020 10:38
Борьба с коррупцией 04.06.2020 10:38
Мультитулы с патриотической символикой покупают за счет бюджета Волгоградской области02.06.2020 10:41
Борьба с коррупцией 02.06.2020 10:41
Реклама