Столица российской провинции наращивает долг





Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области оформляет кредит в 11 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. Мэрия столицы российской провинции намерена взять необходимую для погашения дефицита бюджета сумму под 6,5% годовых на срок до 1095 дней и заплатить за пользование займом около 2,1 миллиона рублей.

Напомним, около двух лет назад мэрия Урюпинска уже брала кредит в размере почти 10 миллионов рублей. Это случилось сразу после пышного празднования 400-летия основания города.

Фото из архива ИА "Высота 102".