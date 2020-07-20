Столица российской провинции наращивает долг

Расследования 20.07.2020 13:45
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20.07.2020 13:45
Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области оформляет кредит в 11 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. Мэрия столицы российской провинции намерена взять необходимую для погашения дефицита бюджета сумму под 6,5% годовых на срок до 1095 дней и заплатить за пользование займом около 2,1 миллиона рублей.
Напомним, около двух лет назад мэрия Урюпинска уже брала кредит в размере почти 10 миллионов рублей. Это случилось сразу после пышного празднования 400-летия основания города.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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