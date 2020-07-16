Экология

Крест на Крит: в Волгоградской области убивают идеальный для отдыха остров

Экология 16.07.2020 13:12
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16.07.2020 13:12



Некогда одно из самых любимых мест отдыха жителей Волгограда, где в начале 90-х годов прошлого века располагалась турбаза «Волга», облюбовали нелегальные перевозчики мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», прибрежная полоса так называемого острова Крит в Среднехтубинском районе превращена в помойку - сюда в промышленных масштабах свозят строительные и другие отходы, здесь можно обнаружить горы старой стекловаты, полиэтилена, пластиковой тары.




Судя по всему, те, кто нарушает природоохранное законодательство, чувствуют себя совершенно безнаказанно. До того, что происходит буквально в 100 метрах от Волги, нет дела ни надзорным органам, ни комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ни другим профильным ведомствам. Журналисты ИА «Высота 102» сняли с высоты все ужасы и красоты острова Крит, так что у должностных лиц есть возможность рассмотреть «место преступления» во всех подробностях. Согласно данным из открытых источников, земельный участок, о котором идет речь, сейчас является собственностью Волгоградской области. 


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