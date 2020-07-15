Политика

Депутаты Волгоградской облдумы проверятся на COVID-19 после госпитализации главы фракции «ЕР»

Политика 15.07.2020 15:13
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15.07.2020 15:13


Руководитель фракции «Единой России» в Волгоградской облдуме Михаил Струк отказался комментировать свое заболевание коронавирусом.  «Я сейчас занят -  не могу разговаривать», - заявил по телефону корреспонденту ИА «Высота 102» депутат облдумы и положил трубку. Коллеги народного избранника в неформальной беседе подтвердили, что Михаила Струка госпитализировали с COVID-19 в один из инфекционных госпиталей Волгограда. 
Товарищей по партии и регпарламенту известие о заболевании главного думского единоросса встревожило. Ряд депутатов уже решили срочно провериться на коронавирус. В последний раз нардепы собирались на очное заседание в минувший четверг, 9 июля. В целях безопасности мероприятие провели в большом зале администрации области, размер которого позволил рассадить думцев через одного.  Все участники и гости заседания были в масках. Перчатки, которые раздавали на входе в помещение, надели далеко не все законодатели.
К слову, Струку в зале досталось место поблизости от переболевшего в июне коронавирусом Бориса Короткова.

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