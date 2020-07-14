В Волгоградской области пожар на магистральном трубопроводе ликвидирован

Происшествия 14.07.2020 21:28
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14.07.2020 21:28
Возгорание на магистральном газопроводе в Котельниковском районе ликвидировано. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Газоснабжение потребителей не прекращалось и осуществляется в полном объеме. Причины возгорания выясняются.
Сигнал о пожаре на 606 км газовой сети «Починки – Изобильное» рядом с поселком Ленина поступил сегодня около 14 часов. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, площадь распространения огня составила около 10 кв.м. В ликвидации возгорания использовался бульдозер, с помощью которого просыпался грунт.
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