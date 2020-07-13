Главу наркоимперии с филиалами в 42 регионах РФ будут судить в Волгограде





Перед судом в Волгограде предстанет 39-летний житель Новосибирска по обвинению в руководстве преступным сообществом, покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и "отмывании" преступных доходов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, расследование осуществляли следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. С целью сбора доказательств проведено свыше 300 экспертиз, допрошено свыше 280 человек. Объем уголовного дела насчитывает 141 том.

По материалам следствия, житель Новосибирска в сентябре 2012 года принял участие в создании и стал впоследствии одним из руководителей преступного сообщества, которое занималось сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин и его филиалы. Преступная организация действовала в 42 регионах РФ, в том числе на территории Якутии, Коми, Хакасии, Хабаровского и Приморского краев, Иркутской, Пензенской, Новосибирской, Волгоградской и Оренбургской областей.

С сентября 2012 по март 2016 года обвиняемый, как считают следователи, был одним из руководителей, координирующих незаконный оборот наркотиков, а также участвовал в распределении между членами данной организации доходов, полученных преступным путем. С этой целью он занимался легализацией денежных средств, что позволило обналичить свыше 18 миллионов 700 тысяч рублей. Его задержали в июле 2018 года.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Следствию удалось собрать доказательства по 36 эпизодам преступной деятельности. Изъято свыше 109 кг синтетических наркотиков.

Вину свою обвиняемый не признал. Уголовное дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Волгограда.



