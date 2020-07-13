Экономика

Сбербанк Онлайн представил масштабное обновление мобильного приложения

Экономика 13.07.2020 12:01 Новости компаний
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13.07.2020 12:01 Новости компаний


Сбербанк представил масштабное обновление Сбербанк Онлайн. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь пользователи мобильного приложения смогут:
 Настроить приложение с учетом своих предпочтений
Появилась возможность управлять настройками видимости банковских продуктов и контентом «Историй», исходя из своих интересов. На главный экран теперь можно самостоятельно добавлять карточки быстрых действий (регулярно совершаемых платежей и переводов). Кстати, с момента появления в 2019 году карточками уже воспользовались 270 млн раз. 
 
 Узнать максимально возможный размер кредита
В разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. В раздел «Кредиты» хоть раз заходил каждый третий пользователь Сбербанк Онлайн, а каждый пятый уже пользуется одним из кредитных продуктов банка.
 
Понять, как не стать жертвой кибермошенников
В раздел «Страхование и защита» добавлены статьи и тесты по кибербезопасности. Этот контент поможет пользователям не попасться на уловки мошенников, активность которых постоянно растет. Мы считаем это очень важным и обращаем внимание пользователей: только за первые пять месяцев 2020 года Сбербанк зафиксировал более 1,3 млн попыток мошенничества — это в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
 
Сразу увидеть все спецпредложения компаний экосистемы 
Информация о скидках и акциях Okko, Delivery Club, «Ситимобил», СберМаркет, СберМобайл и других компаний теперь доступна на главном экране и в каталоге приложения. 
 
Мгновенно, удобно и безопасно оплачивать онлайн и офлайн-покупки 
В этом поможет SberPay — новая система оплаты покупок прямо в мобильном приложении. Никаких дополнительных приложений скачивать не нужно*.
 
Совершать покупки по персональному QR-коду
Если с собой нет наличных и карты, а модель смартфона не поддерживает «бесконтакт», просто можно сделать персональный QR-код в мобильном приложении и заплатить им.
 Установить тёмную тему
Тёмная тема — для тех, кто хочет, чтобы оформление в его смартфоне было в одинаковом стиле. Также тёмный фон меньше отвлекает от контента и удобен тем, кто часто пользуется смартфоном в темноте или при приглушенном свете.
  
* Запуск SberPay для офлайн-покупок по NFC будет проходить поэтапно. В настоящий момент сервис уже доступен владельцам смартфонов на базе Android и карт Visa. В ближайшее время сервисом смогут воспользоваться держатели карт других платежных систем. 

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