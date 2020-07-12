Происшествия

Отдыхали семьями: в Волгограде разыскивают уплывшего на лодке молодого мужчину

Происшествия 12.07.2020 18:37
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12.07.2020 18:37


Третий день экстренные службы разыскивают пропавшего на Волге 37-летнего Алексея Кашавкина. Как сообщила ИА «Высота 102»  его гражданская супруга Яна, в пятницу, 10 июля, они отдыхали семьями на берегу в районе острова Денежного. «На пляже мы пробыли недолго. В какой-то момент Леша пошел к воде – я даже не обратила на это внимание. Потом мне сказали, что он сел в лодку и уплыл. На часах было около 20.30», - рассказывает девушка.
Алексей не был пьян, и повода покинуть компанию близких  у него, как уверяет Яна, не было. «Он не взял с собой ничего, даже телефон. Он заядлый курильщик, но уплыл без сигарет. Поэтому, мы сначала подумали, что он сделает пару кругов на лодке, погарцует и вернется», - говорит Яна.
Ближе к 11 вечера обеспокоенные друзья Алексея позвонили в службу «112». Вскоре на лодке приплыли сотрудники полиции и МЧС, которые начали поиски пропавшего. Яна с друзьями до утра пробыли на берегу, но никаких вестей от правоохранительных органов не поступило.
По словам Яны, Алексей в тот день чувствовал себя хорошо – сердечных заболеваний у него нет. Все, кому что-либо известно о местонахождении мужчины или черной лодки из ПВХ с мотором, в которой он находился (на фото),  - немедленно сообщите в полицию по номеру 02.
Приметы Алексея Кашавкина: рост - 180 см, среднего телосложения, был одет в сине-голубые плавки, на правой кисти руки - татуировка в виде кельтского узора.

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