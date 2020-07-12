



10 лет тюрьмы грозит 40-летнего фермеру из Котовского района за мошенничество с земельными участками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, от незаконных действий агрария могли пострадать около десятка владельцев паев. Мужчина ввел пенсионеров в заблуждение, предложив взять в аренду их участки. В качестве оплаты он обещал оплачивать земельный налог и поставлять каждому пайщику от 500 кг до тонны зерна.

В действительности глава КФХ дал слабовидящим хозяевам земель на подпись фиктивные документы. В результате злоумышленник продал участки, приобретенные обманным путем. Узнав об этом, потерпевшие обратились в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 5,5 млн рублей.

Несмотря на собранные доказательства, вину в совершении мошеннических действий фигурант не признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд Котовского района.







