Расследования 11.07.2020 15:55
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11.07.2020 15:55
Жительнице Волгограда, осужденной за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, придется оплатить расходы, понесенные больницей, на оказание медицинской помощи пострадавшему. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснооктябрьском районном суде, с женщины будет взыскано 60 172 рубля в пользу Территориального фонда медицинского страхования. Исковые требования о взыскании с осужденной расходов на лечение были заявлены районным прокурором.
Согласно материалам дела, жительница района была осуждена на 2 года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, она нанесла мужчине несколько ударов ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали в ГУЗ «КБ №12», где ему оказывали необходимую медицинскую помощь.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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