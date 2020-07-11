В селе Волгоградской области сгорели постройки по неосторожности

Происшествия 11.07.2020 10:00
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11.07.2020 10:00
Пожар потушили в хуторе Кумовка Калачевского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в управлении МЧС России по региону, накануне вечером на улице Центральной горели три деревянные постройки и 3 тонны сена. Возгорание ликвидировала добровольная пожарная дружина Пятиизбянского сельского поселения. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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