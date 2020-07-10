Губернатора Хабаровского края заключили под стражу

Расследования 10.07.2020 16:52
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10.07.2020 16:52
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заключен под стражу до 9 сентября, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного районного суда города Москвы. Таким образом, удовлетворено ходатайство следователя. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отказано.
Сергей Фургал был задержан 9 июля следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России. Губернатор Хабаровского края подозревается в покушениях на убийство и убийствах ряда предпринимателей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п.п. "б,ж,з" ч. 2 ст. 105 (организация убийства) УК РФ, ч. 3 ст. 33, п.п. "а,б,ж,з" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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