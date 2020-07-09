Экономика 09.07.2020 12:06 Новости компаний
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09.07.2020 12:06 Новости компаний
В первом полугодии 2020 года в Поволжском банке Сбербанка было открыто свыше 847 тыс. вкладов на сумму более 248 млрд рублей жителями Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, из них 34% — открыто онлайн.
Лидером по количеству открытых вкладов онлайн стала Астраханская область, за первое полугодие 2020 года 41% открытых здесь вкладов в Сбербанке приходится на дистанционные каналы. По общему количеству открытых вкладов в Поволжье лидирует Самарская область, жителями данного региона за указанный период было открыто свыше 253 тыс. вкладов.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:«Традиционно наши клиенты пользуются различными инвестиционными продуктами для приумножения собственных средств, один из самых популярных среди них — вклад. За первое полугодие текущего года свыше 30% клиентов банка в Поволжье открыли вклады онлайн. Это, действительно, удобно: 24 на 7 услуги банка доступны в Сбербанк Онлайн без визита в офис. Помимо открытия вкладов, клиенты в режиме онлайн могут также переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты».
Самые популярные вклады в Сбербанке среди жителей Поволжья – «Сохраняй», вклады линейки «Онлайн»: вклад «Пополняй Онл@йн», «Сохраняй Онл@йн», а также промо вклады Сбербанка. Так, к примеру, — К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускал специальный вклад «Помню. Горжусь».
В начале июля Сбербанк запустил новый промовклад — «Лето Онлайн», максимальная ставка по которому составит 4% годовых. Открыть данный вклад можно только дистанционно: в мобильном приложении и в веб-версии интернет-банка Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах.
Подробности и условия вкладов — на сайте Сбербанка.
Фото - ru.freepik.com
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