В Волгоградской облдуме заговорили о новом референдуме по времени

Политика 09.07.2020 10:44
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09.07.2020 10:44
С предложением провести очередной общерегиональный референдум по вопросу часового пояса выступил депутат - единоросс Александр Осипов. Как сообщает ИА «Высота 102», мысль о том, что референдум - это волеизъявление народа, а опрос носит рекомендательный характер, прозвучала на сегодняшнем заседании регионального парламента. В свою очередь, депутат от КПРФ Алексей Буров поддержал коллегу Осипова и высказался в том же ключе - по мнению коммуниста, на основе результатов сомнительного опроса нельзя принять взвешенное решение.
Депутат Сергей Булгаков, наоборот, считает, что мнение 900 тысяч жителей, выступивших в ходе опроса за московское время, нельзя игнорировать. Больше желающих выступить по вопросу часового пояса на заседании облдумы выступить не нашлось.
В итоге регпарламент проголосовал за постановление, согласно которому, итоги проведенного 1 июля опроса по времени приняты к сведению . Также думскому комитету по государственному строительству поручено «подготовить предложения по реализации результатов мероприятий».
Напомним, за возвращение московского времени высказались 65,7% участников опроса, проведенного в Волгоградской области 1 июля параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию.
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