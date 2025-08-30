



В Волгограде накануне, 29 августа, на поле стадиона ВГАФК футболистки СШ «Ротор» в четвертом и заключительном матче турнира Юношеской футбольной лиги - 2025 за 9-16 места в возрастной категории до 16 лет разгромили «Оренбург» со счетом 7:0. Наша команда заняла по итогам сезона 12-е место из 24-х участников.





Волгоградский клуб на предварительной стадии в группе 1 оказался на шестом месте среди 12-ти клубов. В финальную стадию за 1-8 места пробились по четыре первых коллектива из двух групп. «Ротор», одержавший пять побед и заработавший 17 очков, отправился в утешительный турнир, который завершился в пятницу.

На стадии за 9-16 места воспитанницы тренера-преподавателя Марины Ивановой уступили красноярскому «Енисею» (0:2), а затем обыграли екатеринбургский «Урал» - 2:0 и тольяттинский клуб «Акрон - Академия Коноплева» (1:0).





Отметим, в составе хозяек на домашнем турнире выступила защитница Дарья Кузнецова, которая в августе приняла участие в УТС юниорской сборной России до 15 лет. Кузнецова сыграла и дебютировала за сборную в победном товарищеском матче против столичного «Локомотива» U-16 (4:1).

Во всех проведенных четырех играх в Волгограде хозяйки, несмотря на дневное время начала матчей в рабочие дни, не остались без поддержки болельщиков. Родственники, друзья и подруги спортсменок активно переживали за девушек, не обращая внимания на счет и ход встречи. Трибуны гнали команду вперед на протяжении всей игры.

Соперницами юных волгоградских футболисток вчера стали представительницы «Оренбурга», в первых трех встречах набравшие только одно очко с единственной ничьей в активе и двумя поражениями.





Волгоградские спортсменки завладели инициативой на старте противостояния. Уже к 13-й минуте сине-голубые забили три безответных мяча, авторами которых стали София Трофимова, Александра Гаврилова и Ксения Мовчан. К слову, к Гавриловой тренерский штаб «Ротора» обращался чуть ли не чаще всего и, cудя по всему, активные подсказки с бровки помогли Александре играть более концентрированно и поразить ворота. В концовке тайма Трофимова оформила дубль, реализовав пенальти.





На табло установился разгромный счет 4:0 к перерыву. И этот результат можно считать более чем закономерным, исходя из складывающейся игры. Подопечные Ивановой могли забивать и больше, а голкипер «Ротора» Кристина Федькина осталась совсем без работы. Гости даже не имели подходов к ее воротам.





Во второй половине ситуация на поле не изменилась. Давление на оборону «Оренбурга» чуть снизилось с учетом достигнутого отрыва, но большую часть имеющихся моментов волгоградки все равно реализовали. Еще дважды Ксения Мовчан отличилась и оформила хет-трик, а окончательный результат в самом конце матча установила Екатерина Максимюк - 7:0.





К концу встречи оренбуржских футболисток, разочарованных таким разгромным поражением, захлестнули эмоции и они стали провоцировать и грубить хозяйкам. Итогом такого поведения стало удаление игрока гостей Марины Чеботаревой за неспортивное поведение. Почти сразу же после этого эпизода раздался финальный свисток, а «Ротор» отпраздновал третью победу вместе с болельщиками.





Футболистка СШ «Ротор» Дарья Конова подвела итоги матча и всего турнира.

- Игра была очень напряженная. Соперник проявлял явную агрессию. Мы пытались на это не реагировать. Но во втором тайме уже этого не получилось избежать. Если говорить про игру, то в первом тайме нам так ярко сыграть помогла мотивация тренера. А итог турнира немного не тот, на который мы рассчитывали. Конечно, каждому хочется занимать более высокие позиции, в том числе и первые места. Но что есть, то есть. Это тоже неплохо. Хороший опыт, — считает Конова.





15-летняя спортсменка начала свой футбольный путь в 2019 году в Краснодаре, а этим летом переехала в Волгоград и стала игроком СШ «Ротор».

- Хотела начать заниматься футболом с первого класса, но родители тогда еще не разрешили. Только в третьем классе подошла к маме и рассказала ей, что мне приснился сон, как я играю в футбол. Мама после разговора дала на это добро, и я стала заниматься в Краснодаре. Коллектив у нас прекрасный, девочки отзывчивые и добрые. Мы быстро нашли общий язык. Моя мечта - попасть сначала в юниорскую сборную России, а затем подняться выше по уровню. Слежу за женскими «Краснодаром» и «Зенитом». Нравится, как они играют, - отметила Дарья.





Итоговая таблица турнира ЮФЛ за 9-16 места

1) ФА «Факел» им Проскурина (девятое итоговое место) - 14 очков, разница мячей — 14-2

2) «Енисей» (10) — 14 очков, 6-1

3) «Акрон-Академия Коноплева» (11) - 14 очков, 9-5

4)«Ротор» (12) - 13 очков, 10-2

5) «Урал» (13) - 9 очков, 4-9

6) «Балтика» (14) - 8 очков, 7-11

7) «Арсенал» (15) - 6 очков, 6-9

8) «Оренбург» (16) - 1 очко, 5-22





















































































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев