В Волгограде на площади 3000 кв. метров горит рынок: видео











Масштабный пожар на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, наконец, удалось локализовать на площади 3,2 тысячи квадратов. Тушение огня продолжается. По данным МЧС, было эвакуировано около 600 человек, 6 - спасены.

Напомним, пожар вспыхнул на рынке «Национальный» утром 30 августа. Сначала сообщалось о возгорании на 100 квадратных метров, затем – на 1,2 тысяч, однако потом огонь охватил 3 тысячи квадратов.



На кадрах видно, как огнеборцы заливают водой горящий магазин «Светофор», а в стороне c товаром, который удалось спасти некоторым, стоят шокированные произошедшим торговцы.



Видео Алексея Костякова V102.RU

