Экономика

Сервис Сбербанка обеспечит целевое расходование средств при капремонте многоквартирных домов

Экономика 08.07.2020 18:14 Новости компаний
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08.07.2020 18:14 Новости компаний


Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения договоров капитального ремонта для подрядчиков,  в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, воспользоваться услугой могут подрядные организации — представители микро-, малого и среднего бизнеса, заключившие договоры с региональным оператором (Фондом капитального ремонта).
Для получения услуги подрядной организации необходимо посетить офис банка, предоставить заключенный договор о проведении капремонта и открыть расчетный счет в рублях.
В рамках сервиса Сбербанк обеспечит контроль целевого использования аванса, полученного подрядной организацией в рамках договора о проведении капремонта и предоставит отчет для Фонда.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:  «Сбербанк предлагает клиентам новый продукт в сфере ЖКХ, который позволит подрядным организациям региональных операторов решить большинство своих расчётных задач. Уверен, что данное решение поможет упростить их работу и повысить эффективность». 
Подробнее о сервисе на сайте Сбербанка. 
Фото- ru.freepik.com

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