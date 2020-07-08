Сервис Сбербанка обеспечит целевое расходование средств при капремонте многоквартирных домов

Экономика 08.07.2020 18:14 Новости компаний
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08.07.2020 18:14 Новости компаний
Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения договоров капитального ремонта для подрядчиков, в рамках Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, воспользоваться услугой могут подрядные организации — представители микро-, малого и среднего бизнеса, заключившие договоры с региональным оператором (Фондом капитального ремонта).
Для получения услуги подрядной организации необходимо посетить офис банка, предоставить заключенный договор о проведении капремонта и открыть расчетный счет в рублях.
В рамках сервиса Сбербанк обеспечит контроль целевого использования аванса, полученного подрядной организацией в рамках договора о проведении капремонта и предоставит отчет для Фонда.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк предлагает клиентам новый продукт в сфере ЖКХ, который позволит подрядным организациям региональных операторов решить большинство своих расчётных задач. Уверен, что данное решение поможет упростить их работу и повысить эффективность».
Подробнее о сервисе на сайте Сбербанка.
Фото- ru.freepik.com
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