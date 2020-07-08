Полицейские подняты по тревоге из-за пожаров в Волгоградской области











Сегодня на территории Михайловского, Ольховского, Октябрьского, Иловлинского, Фроловского, Даниловского и Калачевского районов сотрудники районных отделов внутренних дел подняты по тревоге из-за ландшафтных пожаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, правоохранители выполняют полицейские задачи в зоне возгораний и ликвидации их последствий. На помощь в борьбе с ландшафтными пожарами в районы с наиболее сложной оперативной обстановкой направлены сотрудники сводного отряда регионального Главка.





В зоне ликвидации пожара перед полицейскими стоят задачи по проведению мероприятий по охране общественного порядка, организации дорожного движения и оцеплению территории, а также оказание необходимого содействия силам МЧС и помощь оказавшимся в зоне бедствия гражданам.





Напомним, что сегодня в Михайловском районе пожар на пшеничном поле перекинулся на постройки в хуторе Княжеский 2. Из-за сложившейся угрозы эвакуировали жителей порядка 50 домовладений. В Ольховском районе, по данным МЧС по Волгоградской области, сейчас горит лес недалеко от села Липовка. Жителей этого населенного пункта также эвакуируют.

Ситуацию осложняют экстремальные температуры и ветер.



