









Проведение субботников в период пандемии недопустимо и противоречит законодательству. Об этом бывшего учителя школы №3 Элину Булгакову известил заместитель прокурора Тракторозаводского района Волгограда. Педагог просила ведомство разобраться с легитимностью организации покоса травы возле образовательного учреждения силами учителей (на первом фото).

Доводы, изложенные в жалобе преподавателя, нашли свое подтверждение. Надзорный орган внес на имя директора школы №3 Светланы Прохоровой представление об устранении нарушений закона.

Как установила прокуратура, избавиться от сорняка возле школы руководство школы обязало МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда». «В этой связи администрация учреждения предложила работникам принять участие в благоустройстве территории. При этом дворник МОУ СШ №3 с 22 мая по 2 июня находился в ежегодном оплачиваемом отпуске», - указано в ответе районной прокуратуры.





Напомним, скандал в школе №3 Тракторозаводского района произошел в конце минувшего учебного года. После пропуска учителем английского языка двух субботников, проведенных в последних числах мая, директор учреждения, сторонник партии "Единая Россия" Светлана Прохорова вызвала подчиненную к себе в кабинет. Элина Булгакова объяснила руководству, что в ее трудовом договоре такие обязанности не прописаны. Позиция «англичанки» вызвала непонимание у руководителя и завучей школы. Девушке пояснили, что далеко не вся работа ее коллег по цеху оплачивается. Учителя по зову сердца ходят на митинги , демонстрации, ремонтируют кабинеты, зимой чистят снег перед школой, во время пандемии – раздают маски пенсионерам и продуктовые наборы семьям детей.

Руководители предложили Элине на летних каникулах поискать другую работу, если она не готова быть волонтером. Учитель вняла совету начальства и написала заявление об уходе, а заодно – жалобы в трудинспекцию и прокуратуру. Девушка пожаловалась ведомствам, в том числе, на то, что высказывания руководства школы в ее адрес показались ей оскорбительными.

В ответном письме из подразделения Роструда заявительнице сообщили о том, что рассмотрение вопроса привлечения сотрудников к работе на субботнике не входит в полномочия инспекции, а относится к хозяйственной деятельности учреждения. Вместе с тем, как указал главный государственный инспектор труда Виталий Зимин, дополнительная работа может поручаться сотруднику с его письменного согласия и за отдельную плату. Работник при этом вправе отказаться от предложения начальства.

Вопросы этики межличностных отношений в компетенцию госинспекции труда, как выяснилось, тоже не входят. Элине Булгаковой по всем перечисленным в жалобе темам для защиты своих трудовых прав предложили обращаться в суд.



