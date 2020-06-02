Общество 02.06.2020 16:58
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02.06.2020 16:58
Директор школы №3 Тракторозаводского района Волгограда отказалась комментировать скандальное увольнение учителя. В телефонной беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» Светлана Прохорова заявила, что не видит смысла обсуждать данную тему. «Я выше этого», - коротко пояснила руководитель муниципального образовательного учреждения.
Заявление об уходе учитель английского языка Элина Булгакова написала после разъяснительной беседы в кабинете директора. Молодой педагог не явилась на два субботника, организованных на пришкольном участке в последние дни учебного года. Девушка объяснила руководству, что в ее трудовом договоре такие обязанности не прописаны. Участие в коллективном физическим труде, как полагает учитель, - должно быть добровольным, а не принудительным. Позиция Элины Булгаковой вызвала непонимание у директора и завучей школы.
Учитель узнала о том, что далеко не вся работа ее коллег по цеху оплачивается. Учителя по зову сердца ходят на митинги, демонстрации, ремонтируют кабинеты, зимой чистят снег перед школой, во время пандемии – раздают маски пенсионерам и продуктовые наборы семьям детей. Девушке объяснили, что учитель – это и волонтер, который своим примером воспитывает в детях любовь к труду и патриотические чувства.
Элину Булгакову пламенные речи старших коллег не вдохновили, и она решила уйти из школы, в которой проработала с января. Критические высказывания руководства в свой адрес девушка посчитала оскорбительными.
«Учитель выполняет очень много работы, за которую ему не платят. Это унижает достоинство педагогов. Учителей отправляют куда только можно, на любую работу – физическую, умственную. И всегда учителя – это последние люди, которые боятся сказать слово. Меня такой подход не устраивает», - заключила педагог.
Светлана Прохорова возглавляет школу №3 Волгограда с 2009 года. В 2017 году стала победителем всероссийского конкурса «Директор школы-2014» в номинации Яндекса, а также обладателем премии города-героя Волгограда в области образования. В 2018 году Прохорова, являясь сторонником «Единой России», участвовала в праймериз и была партийным кандидатом в депутаты гордумы.
Фото: pg2018.er.ru
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