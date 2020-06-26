Госинспекция труда рассмотрела жалобу учителя Элины Булгаковой на действия руководства школы №3 Волгограда. Преподаватель английского языка просила ведомство оценить правомерность организации субботников на пришкольном участке во время рабочего времени и в разгар пандемии, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, скандальная ситуация в школе Тракторозаводского района произошла в конце мая. После пропуска Элиной Булгаковой двух субботников директор учреждения Светлана Прохорова вызвала подчиненную к себе в кабинет. Девушка объяснила руководству, что в ее трудовом договоре такие обязанности не прописаны. Позиция «англичанки» вызвала непонимание у директора и завучей школы. Девушке пояснили, что далеко не вся работа ее коллег по цеху оплачивается. Учителя по зову сердца ходят на митинги , демонстрации, ремонтируют кабинеты, зимой чистят снег перед школой, во время пандемии – раздают маски пенсионерам и продуктовые наборы семьям детей.

Руководители предложили Элине на летних каникулах поискать другую работу, если она не готова быть волонтером. Учитель вняла совету начальства и написала заявление об уходе, а заодно – жалобы в трудинспекцию и прокуратуру. Девушка пожаловалась ведомствам, в том числе, на то, что высказывания руководства школы в ее адрес показались ей оскорбительными.

«Состоявшуюся беседу я отношу к психологическому давлению и унижению личного достоинства, целью которых было доказать, что прав на отказ от участия в субботнике у меня нет. Мое неучастие в субботнике было высмеяно не раз», - указала в своих обращениях учитель.

В ответном письме из подразделения Роструда заявительнице сообщили о том, что рассмотрение вопроса привлечения сотрудников к работе на субботнике не входит в полномочия инспекции, а относится к хозяйственной деятельности учреждения.

Вместе с тем, как указал главный государственный инспектор труда Виталий Зимин, дополнительная работа может поручаться сотруднику с его письменного согласия и за отдельную плату. Работник при этом вправе отказаться от предложения начальства.

Элина Булгакова жаловалась в надзорные органы и на несоблюдение на субботниках требований Роспотребнадзора – ношения масок и социальной дистанции в 1,5 метра. В госинспекции труда оценивать эти сведениям не стали, но посчитали уместным дать определение понятию средств индивидуальной защиты.





Вопросы этики межличностных отношений в компетенцию госинспекции труда, как выяснилось, тоже не входят. Элине Булгаковой по всем перечисленным в жалобе темам для защиты своих трудовых прав предложили обращаться в суд.

Из прокуратуры Тракторозаводского района ответ на жалобу теперь уже бывшая учительница школы №3 пока не получила.















