Общество

В Волгограде трудинспекция оценила законность участия педагогов в субботниках

Общество 26.06.2020 11:08
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26.06.2020 11:08



Госинспекция труда рассмотрела жалобу учителя Элины Булгаковой на действия руководства школы №3 Волгограда. Преподаватель английского языка просила ведомство оценить правомерность организации субботников на пришкольном участке во время рабочего времени и в разгар пандемии, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, скандальная ситуация в школе Тракторозаводского района произошла в конце мая. После пропуска Элиной Булгаковой двух субботников директор учреждения Светлана Прохорова вызвала подчиненную к себе в кабинет. Девушка объяснила руководству, что в ее трудовом договоре такие обязанности не прописаны. Позиция «англичанки» вызвала непонимание у директора и завучей школы. Девушке пояснили, что далеко не вся работа ее коллег по цеху оплачивается. Учителя по зову сердца ходят на митинги, демонстрации, ремонтируют кабинеты, зимой чистят снег перед школой, во время пандемии – раздают маски пенсионерам и продуктовые наборы семьям детей.
Руководители предложили Элине на летних каникулах поискать другую работу, если она не готова быть волонтером. Учитель вняла совету начальства и написала заявление об уходе, а заодно – жалобы в трудинспекцию и прокуратуру. Девушка пожаловалась ведомствам, в том числе, на то, что высказывания руководства школы в ее адрес показались ей оскорбительными.
«Состоявшуюся беседу я отношу к психологическому давлению и унижению личного достоинства, целью которых было доказать, что прав на отказ от участия в субботнике у меня нет. Мое неучастие в субботнике было высмеяно не раз», - указала в своих обращениях учитель.
В ответном письме из подразделения Роструда заявительнице сообщили о том, что рассмотрение вопроса привлечения сотрудников к работе на субботнике не входит в полномочия инспекции, а относится к хозяйственной деятельности учреждения. 
Вместе с тем, как указал главный государственный инспектор труда Виталий Зимин, дополнительная работа может поручаться сотруднику с его письменного согласия и за отдельную плату. Работник при этом вправе отказаться от предложения начальства.
Элина Булгакова жаловалась в надзорные органы и на несоблюдение на субботниках требований Роспотребнадзора – ношения масок и социальной дистанции в 1,5 метра. В госинспекции труда оценивать эти сведениям не стали, но посчитали уместным дать определение понятию средств индивидуальной защиты.

Вопросы этики межличностных отношений в компетенцию госинспекции труда, как выяснилось, тоже не входят. Элине Булгаковой по всем перечисленным в жалобе темам для защиты своих трудовых прав предложили обращаться в суд.
Из прокуратуры Тракторозаводского района ответ на жалобу теперь уже бывшая учительница школы №3 пока не получила.




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