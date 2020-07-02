Каскад кувырков иномарки в центре Волгограда попал на видео











Момент ДТП в центре Волгограда и последствия почти киношной аварии попали на камеры видеонаблюдения, сообщает ИА "Высота 102". Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, 1 июля в Центральном районе Волгограда 37-летняя водитель автомобиля "Mazda 6" выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с "Ладой Веста", под управлением 24-летнего волгоградца.





От удара иномарка опрокинулась и несколько раз перевернулась. Ранее сообщалось, что в больницу была доставлена водитель "Mazda 6". В региональном главке МВД уточнили, что женщина в результате аварии получила травму головы и перелом руки.



