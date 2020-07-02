В Волгоградской области «тихо» повысили еще один тариф ЖКХ

Экономика 02.07.2020 14:28
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02.07.2020 14:28
В Волгоградской области увеличилась плата за жилье в домах государственного и муниципального жилого фонда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, подорожание случилось в последнюю неделю июня. Теперь за квадратный метр общей площади такого жилья наниматели будут платить в среднем 25 рублей 91 копейку. Ранее этот тариф составлял 25 рублей 85 копеек.
Напомним, жители Волгоградской области с 1 июля будут платить за услуги ЖКХ еще больше. В Волгоградской области увеличились почти все тарифы на услуги ЖКХ, кроме цен на газ и на вывоз ТКО. Цены на газ пока останутся неизменными, тариф для вывоза мусора для частных домов сельских поселений немного понизится. При этом тарифы на электроэнергию в регионе в среднем увеличатся на 4,4%. Водоснабжение, водоотведение – на 5%, тепло – на 3,6%. Несмотря на то, что предельный рост тарифов, согласно постановлению правительства РФ, в регионе должен составить 4%, в некоторых муниципалитетах подорожание будет на уровне 5%. Речь идет о Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке и Фролово. А вот для Жирновского, Котовского и Калачевского района повышение будет еще выше – на уровне 6,4%.
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