В Волгоградский области сержант придушил и бросил рядового через бедро





Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Камышинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему одной из воинских частей сержанту Азамату Купбольсинову, сообщает ИА «Высота 102». По информации Военного следственного управления СК по Южному военному округу, сержант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенных с применением насилия).



Установлено, что 15 мая текущего года в расположении батальона войсковой части, Купбольсинов, являясь для военнослужащего по контракту в звании рядового начальником по воинскому званию, будучи недовольным вопросом последнего о причинах необходимости заступить в суточный наряд, действуя из ложно понятых интересов службы, схватил его рукой за горло, приподнял и стал душить, после чего опустил его и бросил через левое бедро. Далее Купбольсинов стал удерживать лежащего на полу потерпевшего за горло, пока его действия не пресек дежурный по роте. В результате рядовому были причинены телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков на левой переднебоковой и один кровоподтек на правой переднебоковой поверхности шеи на фоне отека подлежащих мягких тканей, кровоподтек на фоне гиперемии и отека мягких тканей на задней поверхности груди, а также физическая боль и нравственные страдания.Волгоградским гарнизонным военным судом Купбольсинов признан виновным совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.