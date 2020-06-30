Экономика

От домохозяек до церемониймейстера похорон: кто чаще всего покупает полисы страхования жизни

Экономика 30.06.2020 16:07
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30.06.2020 16:07


Офисные сотрудники чаще представителей других профессий страхуют свою жизнь и здоровье. Об этом свидетельствуют данные анализа клиентской базы банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», сообщает пресс-служба банка. Продукты страхования жизни оказались популярны и среди представителей профессий, связанных с высоким риском получения производственных травм: водителей, электриков, рабочих, военных, охранников, полицейских и медицинских работников.
Страхуют жизнь также индивидуальные предприниматели, учителя, воспитатели, риэлторы и домохозяйки. Помимо них, среди клиентов «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» оказались и представители необычных для среднестатистического горожанина профессий, таких как футеровщик, водитель электроштабелера, волочильщик, дверевой, вальцовщик и даже церемониймейстер похорон.
«Росгосстрах Жизнь» может подобрать страховой полис с нужными дополнительными рисками для любой профессии. Наши сотрудники знают, что дверевой — одна из самых опасных профессий на коксохимическом производстве, что волочильщик — это важная металлургическая специальность, требующая повышенного внимания и концентрации. И даже бариста, который готовит вам капучино в кафе по утрам, не помешает страховка. Людям опасных профессий чаще всего оплачивает полис страхования жизни работодатель, но в последнее время у нас появилось много клиентов — индивидуальных предпринимателей, которые хотят застраховать себя от несчастных случаев и потери трудоспособности. Ведь их бизнес — это фактически они сами, и от их здоровья зависят не только семья, а также и наемные сотрудники, и их контрагенты», — говорит руководитель направления андеррайтинга СК «Росгосстрах Жизнь» Анастасия Привалова.
Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» продается через розничную сеть банка «Открытие».

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