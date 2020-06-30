Расследования

В Волгограде две риэлтерши сели за обман 77 клиентов под прикрытием "чиновника"

Расследования 30.06.2020 12:31
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30.06.2020 12:31


Двум волгоградкам не удалось добиться смягчения наказания за мошенничество с квартирами. Как сообщила ИА «Высота 102»  старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский облсуд признал законным приговор Дзержинского районного суда, вынесенный осенью прошлого года 42-летней Ирине Ирикиновой и 28-летней Ольге Аржановой. 
Сообщницы в период с 2015 по 2017 годы  под видом оказания риэлтерских услуг привлекали денежные средства от населения якобы для приобретения квартир по низкой стоимости.
Они сообщали гражданам, что снижение стоимости жилья будет возможно, в том числе, за счет государственных программ. Руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская рассказала, что осужденные, основываясь на познаниях и опыте, полученных  в процессе риэлторской деятельности, предлагали гражданам приобрести муниципальные квартиры, а также земельные участки, при содействии некоего должностного лица из департамента муниципального имущества администрации Волгограда.  Желая придать законность своим действиям, Ирикинова и Аржанова  направляли покупателям  ложные уведомления от имени администрации и осуществляли телефонные звонки, создавая видимость прямого взаимодействия с органами исполнительной власти.
Для получения так называемых «муниципальных» квартир лжериэлторы предлагали внести часть денежных средств, по их словам, предназначавшихся для дальнейшей передачи сотрудникам органов местного самоуправления. После получения согласия с гражданином заключался предварительный договор купли-продажи квартиры, который в установленном законодательством порядке не регистрировался.
В дальнейшем сообщницами демонстрировались фотографии различных квартир, взятые из сети Интернет, после чего люди передавали им денежные средства.
При этом женщины достоверно осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательств, поскольку фактически поиском жилья не занимались, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.
Таким способом Ирикиновой и Аржановой удалось получить от 77 граждан более 39 млн рублей. Вину в содеянном они полностью признали.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил Ирину Ирикинову к 6 годам лишения свободы, Ольгу Аржанову – к 5 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания обеим осужденным назначены штрафы в размере 500 тысяч рублей каждой.

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