Специалисты статистики выдали жизнеутверждающую информацию о том, что эпидемия коронавируса оказалась нипочем для одного из главных показателей экономики региона – уровня зарплаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в январе-апреле 2020 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата одного работника по крупным, средним и малым предприятиям региона составила 33594 рубля 10 копеек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 5,5%. Выросла и реальная начисленная зарплата к январю-апрелю 2019 года – на 2,9%.

Пандемия чудесным образом, по данным социологов, отразилась и на росте зарплат в других регионах ЮФО. Самый фееричный рост зафиксирован в Калмыкии – на 10,1% (28683 рубля) и в Севастополе – на 9,3% (33625 рублей). Среди всех регионов Южного федерального округа самый высокий показатель заработной платы в январе-апреле отмечен в Астраханской области – 36530 рублей.



