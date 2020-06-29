Экономика 29.06.2020 21:04
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29.06.2020 21:04
Специалисты статистики выдали жизнеутверждающую информацию о том, что эпидемия коронавируса оказалась нипочем для одного из главных показателей экономики региона – уровня зарплаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в январе-апреле 2020 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата одного работника по крупным, средним и малым предприятиям региона составила 33594 рубля 10 копеек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 5,5%. Выросла и реальная начисленная зарплата к январю-апрелю 2019 года – на 2,9%.
Пандемия чудесным образом, по данным социологов, отразилась и на росте зарплат в других регионах ЮФО. Самый фееричный рост зафиксирован в Калмыкии – на 10,1% (28683 рубля) и в Севастополе – на 9,3% (33625 рублей). Среди всех регионов Южного федерального округа самый высокий показатель заработной платы в январе-апреле отмечен в Астраханской области – 36530 рублей.
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