Мотив, сообщник и воспаленные мозги: силовики раскрыли подробности дела об убийстве студента в Волгограде
Расследования 25.06.2020 14:27
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25.06.2020 14:27
Безработного 22-летнего Виталия Васильева, обвиняемого в убийстве на национальной почве 17-летнего студента Волгоградской медицинской академии, проверят на вменяемость. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня руководитель СУ СКР по региону Василий Семенов. Также следствию предстоит установить, с какой целью задержанный Васильев купил карабин, где и когда пытался его использовать. Оружие было изъято правоохранителями. Экспертиза показала, что оно пригодно для стрельбы боевыми патронами. Следствию известно, что у Васильева был сообщник, который придерживался таких же националистических взглядов, знал о совершенном убийстве и помогал ему скрыться.
Василий Семенов и руководитель ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко, как и обещали, сегодня подробно рассказали журналистам об этом громком убийстве, совершенном в ночь с 12 на 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. Напомним, убийца нанес множественные ножевые ранения 17-летнему студенту из Азербайджана, который возвращался из гостей в общежитие.
Василий Семенов сообщил, что момент убийства попал на камеры видеонаблюдения и эта запись будет использована в суде в качестве доказательства. Нападавший следовал за Тимуром, а потом напал на него сзади. Как убегал преступник зафиксировали уличные видеокамеры. В распоряжение следствия попали 24 видеозаписи, часть из которых была распространена в СМИ.
Как сообщил Александр Кравченко, оперативникам и следователям по этим записям удалось определить, откуда вышел подозреваемый - часть Советского района. Далее началась кропотливая работа - полицейские "утюжили" территорию, заходя из квартиры в квартиру. Ускорил поиски убийцы звонок от гражданина, который сообщил, что знает человека, изображенного на видеозаписи. Далее - дело техники. В итоге Васильева задержали в Смоленске, вытащив в буквальном смысле из такси, на котором он пытался уехать в Минск.
Руководители региональных управлений СУ СК и ГУ МВД сообщили, что будут ходатайствовать перед губернатором о выплате обещанного вознаграждения человеку, чей звонок помог вычислить преступника. Его данные силовики отказались сообщать, пояснив, что сделают это только в том случае, если гражданин даст свое согласие.
Все подробности это громкого преступления - в видеоматериале.
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