В Волгограде военный «КамАЗ» из Чувашии смял легковушку











В Советском районе Волгограда на Второй Продольной магистрали образовалась большая пробка из-за столкновения военного «КамАЗа» с легковушкой. Как сообщает ИА «Высота 102», автоавария произошла около часа назад в районе остановки «Сельхозтехника». Из-за удара о грузовик передняя часть иномарки полностью смялась.





«Проезжали мимо – видели, что пострадавший водитель лежал на асфальте. Слава богу, живой. Переворачивался сам, разговаривал», - говорят очевидцы.

Автомобиль Минобороны, груженый контейнерами большого размера, имеет госномер Чувашской республики.

Видео: Александр Туманов.