В Астраханской области нефтяников уличили в эксплуатации объекта на Каспии без экологического заключения
Экология 18.06.2020 17:15
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18.06.2020 17:15
Факт эксплуатации компанией «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» объекта капстроительства без экологического заключения выявлен в результате совместных мероприятий межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям и Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление, речь идет об объекте на шельфе Каспийского моря «Обустройство месторождения им. В. Филановского». Прежде чем вводить этот объект в эксплуатацию, нефтяники должны были получить заключение органа федерального государственного экологического надзора. «В случае не принятия мер юридическими лицами по получению заключения, возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, а также может привести к необратимым последствиям в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера», - пояснили специалисты Росприроднадзора.
Юридическое и должностное лица ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ. Кроме того, компании выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Постановления о назначении административного наказания не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в суде.
Устранение нарушения находится на контроле межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
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