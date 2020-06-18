Волгоградское отделение Сбербанка и институт управления – филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика 18.06.2020 11:38 Новости компаний
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18.06.2020 11:38 Новости компаний
Волгоградское отделение Сбербанка и институт управления – филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет реализован социальный проект в Волгоградской области для абитуриентов региона в период приемной кампании 2020 года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ключевым пунктом соглашения является предоставление возможности специалистам Института оказывать консультационную и техническую поддержку абитуриентам в офисах Сбербанка в рамках приемной кампании в этом году, как в городе Волгограде, так и в крупных районных центрах области: Волжский, Камышин, Михайловка, Фролово, Котово, Калач-на-Дону.
Жители региона смогут с помощью сотрудников института оперативно направлять правильно заполненные документы в любой понравившийся ВУЗ не только Волгоградской области, но и всей страны.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк и Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС связывают надежные партнерские отношения, и подписание соглашения будет еще одним шагом на пути укрепления нашего сотрудничества. Безусловно, банк как социально-ответственная организация, готов оказывать разностороннюю поддержку нашим партнерам и клиентам, и благодаря достигнутым договоренностям будущие студенты смогут комфортно, с условием соблюдения мер социального дистанцирования и эпидемиологических требований своевременно подать документы, пройти все необходимые процедуры и в результате получить образование в одном из ведущих институтов региона».
Андрей Осипов, директор Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС: «В 2020 году многие российские ВУЗы осуществляют прием документов только в электронной форме. В соответствии с апрельским приказом Минобрнауки России №547, документы, представленные или направленные лично, или почтовыми службами, к рассмотрению не принимаются. Не каждая семья имеет в домашнем арсенале сканер, принтер или даже стабильный интернет, соответственно формирование и направление документов для поступления в режиме онлайн превращается в проблему, особенно это касается районов Волгоградской области. Есть также определенные сложности в правильном заполнении документов. Работа в рамках подписанного соглашения поможет абитуриентам в решении этой непростой задачи».
Каждая консультационная точка в офисах банка будет оснащена необходимым оборудованием: компьютер, сканер, аппарат МФУ – всем тем, что необходимо для подготовки и отправки пакета документов для поступления в ВУЗ. При технической поддержке специалиста Института абитуриент сможет оперативно направить документ в любой понравившийся ВУЗ Волгоградской области или страны.
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