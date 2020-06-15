Волгоградский суд не оправдал осужденного за изнасилование школьницы маршрутчика





Приговор 35-летнему водителю маршрутки Хайялу Мамедову, приговоренному к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование школьницы, вступил в законную силу. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд оставил без изменения квалификацию действий виновного, а также вид и размер назначенного ему наказания. Адвокат осужденного в апелляционной жалобе просил вынести его подзащитному оправдательный приговор, но облсуд оставил приговор Городищенского районного суда без изменений.

Напомним, в феврале текущего года водителя маршрутки признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 года Мамедов, проезжая на автомобиле "Газель" по рабочему поселку Городище, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась с учёбы домой. Он попросил ребенка показать ему дорогу, но это был лишь предлог. Как только школьница оказалась в салоне машины, маршрутчик вывез её на окраину населенного пункта и надругался над ней.

На стадии расследования свою вину в содеянном злоумышленник категорически не признавал, утверждая, что лишь покатал ребенка на своей машине. Однако результаты комплексной психолого-психиатрической и генетической экспертиз подтвердили, что Мамедов виновен в преступлении.



