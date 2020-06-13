Расследования

В Волгограде нашли тело утонувшего пять дней назад 8-летнего мальчика

Расследования 13.06.2020 10:53
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13.06.2020 10:53


Пять дней поисков тела утонувшего в затоне в районе Тулака в Волгограде 8-летнего мальчика сегодня завершились. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, тело мальчика нашли водолазы недалеко от места, где утонул ребенок.
Напомним, трагедия произошла 9 июня. Мальчик пришел на Волгу вместе с 11-летней двоюродной сестрой, которая бросилась на помощь брату, когда он стал тонуть. Но дети вместе пошли под воду. Девочку спас находившийся неподалеку рыбак, но мальчик утонул.
СУ СК по Волгоградской области проводит доследственную проверку по факту  гибели ребенка. В ведомстве заявили об ответственности родителей, которые оставляют своих детей без присмотра, в том числе уголовной. С начала летнего сезона в Волгоградской области зафиксировано уже  4 случая гибели детей в водоемах. 

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