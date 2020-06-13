В Волгограде нашли тело утонувшего пять дней назад 8-летнего мальчика

Расследования 13.06.2020 10:53
0
13.06.2020 10:53
Пять дней поисков тела утонувшего в затоне в районе Тулака в Волгограде 8-летнего мальчика сегодня завершились. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, тело мальчика нашли водолазы недалеко от места, где утонул ребенок.
Напомним, трагедия произошла 9 июня. Мальчик пришел на Волгу вместе с 11-летней двоюродной сестрой, которая бросилась на помощь брату, когда он стал тонуть. Но дети вместе пошли под воду. Девочку спас находившийся неподалеку рыбак, но мальчик утонул.
СУ СК по Волгоградской области проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка. В ведомстве заявили об ответственности родителей, которые оставляют своих детей без присмотра, в том числе уголовной. С начала летнего сезона в Волгоградской области зафиксировано уже 4 случая гибели детей в водоемах.
Реклама
«Коммерсант» рассказал о сексуально-неуставном инциденте в Росгвардии Волгоградской области12.06.2020 15:34
Расследования 12.06.2020 15:34
В Волгограде привлекали деньги дольщиков для строительства таунхауса-«призрака»12.06.2020 14:47
Расследования 12.06.2020 14:47
Испытавшего кураж волгоградца арестовали за оскорбление полицейских11.06.2020 19:13
Расследования 11.06.2020 19:13
"Я тупая!": истерика пьяной матери за рулем попала на видео после гибели ее дочери в ДТП11.06.2020 17:25
Расследования 11.06.2020 17:25
В Волгоградской области в гибели на воде 7-летней девочки обвинили друга семьи11.06.2020 14:30
Расследования 11.06.2020 14:30
Многодетную мамашу в Волгоградской области осудили за замерзшего во дворе сына11.06.2020 12:34
Расследования 11.06.2020 12:34
В Волгоградской области пьяные студенты разбили кучу припаркованных иномарок10.06.2020 13:32
Расследования 10.06.2020 13:32
«Газпром» ущемил права жителей Волгоградской области на теплые батареи зимой10.06.2020 13:20
Расследования 10.06.2020 13:20
Водолазы ищут тело утонувшего ребенка в Волгограде (ВИДЕО)10.06.2020 13:11
Расследования 10.06.2020 13:11
Волгоградец получил 7 лет за покушение на дачу крупной взятки полицейскому10.06.2020 12:44
Расследования 10.06.2020 12:44
Волгоградским родителям пригрозили ответственностью из-за четырех утонувших детей10.06.2020 11:27
Расследования 10.06.2020 11:27
В Волгоградской области задержали группу браконьеров-раколовов09.06.2020 16:00
Расследования 09.06.2020 16:00
Под Волгоградом пьяный рабочий угнал авто директора и врезался в «скорую»09.06.2020 12:42
Расследования 09.06.2020 12:42
В Волгоградской области исламист отправился в колонию за вербовку 15-летнего пасынка в Сирию09.06.2020 10:46
Расследования 09.06.2020 10:46
В Волгоградской области квартирант идет под суд за убийство хозяина жилья08.06.2020 10:10
Расследования 08.06.2020 10:10
Реклама