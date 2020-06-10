Водолазы ищут тело утонувшего ребенка в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 10.06.2020 13:11
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10.06.2020 13:11
В Волгограде продолжается операция по поиску тела утонувшего накануне 8-летнего мальчика. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», поиски в акватории Волги в районе затона на Тулака ведут водолазы. Но пока безуспешно.
Напомним, 8-летний ребенок утонул накануне. На Волгу он пришел вместе с 11-летней двоюродной сестрой, которая бросилась на помощь брату, когда он стал тонуть. Но дети вместе пошли под воду. Девочку спас находившийся неподалеку рыбак, но мальчик утонул.
СУ СК по Волгоградской области проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка. В ведомстве заявили об ответственности родителей, которые оставляют своих детей без присмотра, в том числе уголовной. С начала летнего сезона в Волгоградской области зафиксировано уже 4 случая гибели детей в водоемах.
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