Экономика

Сбербанк информирует о режиме работы в праздничные дни июня

Экономика 10.06.2020 22:33 Новости компаний
0
10.06.2020 22:33 Новости компаний


Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июня:
- 11 июня время работы офисов сокращено на 1 час.
- 12 июня обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
- с 13 июня филиалы работают в обычном режиме.
В банке напоминают, что сегодня практически все операции можно совершить онлайн. Для удобства клиентов на сайте банка создан раздел, где собраны инструкции о том, как пользоваться сервисами банка онлайн: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank
График работы отделений банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки: 
- 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
10.06.2020 14:42
Экономика 10.06.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 13:31
Экономика 10.06.2020 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 13:18
Экономика 10.06.2020 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 12:58
Экономика 10.06.2020 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 12:10
Экономика 10.06.2020 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2020 17:42
Экономика 09.06.2020 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2020 09:11
Экономика 09.06.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.06.2020 08:16
Экономика 09.06.2020 08:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2020 21:20
Экономика 08.06.2020 21:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.06.2020 11:48
Экономика 08.06.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2020 09:56
Экономика 06.06.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.06.2020 11:35
Экономика 05.06.2020 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2020 12:00
Экономика 04.06.2020 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2020 10:38
Экономика 04.06.2020 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2020 14:02
Экономика 03.06.2020 14:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:14
В сельском психинтернате под Волгоградом выявлен очаг коронавирусаСмотреть фотографии
18:37
Лодочника оправдали по делу о гибели 11 пассажиров катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
В Волгоградской области скончался больной коронавирусом депутат от ЛДПРСмотреть фотографии
18:10
Волгоградским военным предложили на обед блюда белорусской кухниСмотреть фотографии
17:22
ФСБ предотвратила страшный теракт в СимферополеСмотреть фотографии
17:18
Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
16:31
Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийнымСмотреть фотографии
15:50
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в РоссииСмотреть фотографии
15:48
В Волгоградской области готовы к снятию части ограничений из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:44
Гроза и осадки обойдут Волгоград сторонойСмотреть фотографии
15:40
Сомнительный ремонт в ЦУМе Волгограда обошелся казне в миллионы рублейСмотреть фотографии
15:36
МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнесаСмотреть фотографии
15:17
Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководстваСмотреть фотографии
14:42
Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал ГосуслугСмотреть фотографии
14:20
Депутаты Волгоградской облдумы стали еще дороже для своих избирателейСмотреть фотографии
14:16
Еще в одной ЦРБ Волгоградской области нашли коронавирусСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области пьяные студенты разбили кучу припаркованных иномарокСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области жителям отдаленных поселков помогут проголосовать за КонституциюСмотреть фотографии
13:11
Водолазы ищут тело утонувшего ребенка в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Более половины жителей ЮФО сократят свои расходы после карантинаСмотреть фотографии
11:41
Коронавирус не уходит: в Волгоградской области снова за сотню заболевшихСмотреть фотографии
11:27
Волгоградским родителям пригрозили ответственностью из-за четырех утонувших детейСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде утонули гражданские супругиСмотреть фотографии
10:32
Жара в Волгограде набирает обороты: жителей потянуло к водеСмотреть фотографии
10:29
Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человекСмотреть фотографии
09:54
«Ростелеком» подключает цифровые сервисы для новой базы отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
Волгоградским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 162 рубляСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде в затоне на Тулака погиб 8-летний ребенокСмотреть фотографии
18:08
Доступность Мамаева кургана 24 июня для рядовых жителей Волгограда остается под вопросомСмотреть фотографии
17:42
Более 35% заявок на ипотеку Сбербанка в Поволжье подаётся онлайнСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 