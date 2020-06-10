Сбербанк информирует о режиме работы в праздничные дни июня

Экономика 10.06.2020 22:33 Новости компаний
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10.06.2020 22:33 Новости компаний
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни июня:
- 11 июня время работы офисов сокращено на 1 час.
- 12 июня обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
- с 13 июня филиалы работают в обычном режиме.
В банке напоминают, что сегодня практически все операции можно совершить онлайн. Для удобства клиентов на сайте банка создан раздел, где собраны инструкции о том, как пользоваться сервисами банка онлайн: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank
График работы отделений банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
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