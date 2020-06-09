Расследования 09.06.2020 10:46
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09.06.2020 10:46
Житель Волгоградской области приговорен к шести годам колонии за склонение малолетнего пасынка к участию в террористической деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, 50-летний житель Октябрьского района Волгоградской области являлся сторонником радикального ислама. Заключив в 2010 году брак с местной жительницей, он добился, чтобы супруга приняла его веру, а затем стал настаивать, чтобы и семилетний сын женщины стал мусульманином. Родственники, в том числе родной отец мальчика, выступили против, а когда узнали, что отчим насильно заставляет ребенка совершать религиозные обряды по канонам радикального ислама, забрали его жить к себе. Спустя четыре года, несовершеннолетний вернулся в семью и вновь попал под влиянием обвиняемого. Демонстрируя видеоролики, призывающие к насильственным действиям на стороне запрещенной террористической организации «Исламское государство», мужчина стал убеждать подростка в том, что, как только ему исполнится 15-лет, ему необходимо будет отправиться в Сирийскую Арабскую Республику, где примкнуть к боевикам. О том, что школьник поддался преступным убеждениям, стало известно спустя год - 17 июня 2016 года. В этот день он написал своему родственнику сообщение, в котором поделился, что намеревается в будущем принять участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил Сирии. Вскоре о планах мальчика стало известно и оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области. Благодаря предпринятым мерам удалось пресечь преступные действия обвиняемого, изолировав его от ребенка.
Накануне Южный окружной военный суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии общего режима.
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