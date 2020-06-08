Здравоохранение

В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусу

Здравоохранение 08.06.2020 16:24
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08.06.2020 16:24


Лаборатория клиники №1 ВолгГМУ приступила к определению  антител классов IgG и IgM к коронавирусу SARS-CoV-2. Цель проведения исследования – выявление заболевания на раннем этапе и определение восприимчивости к новому типу коронавирусной инфекции, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном медицинском университете. Для желающих сдать анализы действует ограничение – нельзя принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования. При этом можно пить чистую негазированную воду. 
Стоимость анализа - 800 рублей (300 руб. – определение IgG, 300 руб. – определение IgM, 200 руб. – взятие венозной крови). Анализ можно сдать в лаборатории клиники №1 ВолгГМУ по адресу: ул. Никитина, 64 (вход с торца здания, где располагается  заборный пункт). Предварительная запись не требуется, сообщили в университете.
Напомним, власти Волгоградской области ранее объясняли невозможность начала тестирование на антитела отсутствием тест-систем. Проблема заключалась в том, что разработанные иммуноферментные диагностики не получили на тот момент регистрационного удостоверения в Минздраве РФ. 
По мнению ряда вирусологов, массовые тесты на антитела помогут оценить эпидемиологическую ситуацию в России. С одной стороны это позволит выявить, сколько человек уже переболело COVID-19 и какова доля тех, у кого развилась устойчивость к заражению. Также планируется, что в случае появления вакцины от коронавируса ее будут получать те, у кого таких антител не обнаружат. 

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